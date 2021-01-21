Ларнака, Кипр, , 18:17 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в четверг, 21 января, на Кипре. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Кипр Krzysztof Belczyński

Подземные толчки были зафиксированы в 16:27 по местному времени (17:27 мск). Эпицентр землетрясения находился в 13,7 км к юго-западу от города Ларнака, его очаг залегал на глубине 68,5 км.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, подземные толчки ощущались и в столице Кипра — Никосии. По свидетельствам жителей, в квартирах многоэтажных домов тряслась мебель.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало.