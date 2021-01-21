21 января 2021 | Время чтения 1 мин

Краснодар, , 18:18 — REGNUM Министерством здравоохранения региона организована работа двух мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Они представляют из себя медицинские центры на базе автомобилей «КАМаз». Пункты работают ежедневно без выходных с 9 утра и до 17 вечера по двум адресам: на центральной городской площади Краснодара и у торгового центра «Красная площадь».

Очередь к мобильному пункту для прививки от COVID-19, который развернули возле одного из торговых центров города Краснодара Николай Хижняк © ИА REGNUM

Мобильный пункт для прививки от COVID-19, который развернули возле одного из торговых центров города Краснодара Николай Хижняк © ИА REGNUM

Желающих сделать прививку достаточно много, люди готовы ждать в очереди, чтобы получить бесплатную вакцину «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Для прививки необходимо иметь паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.

Вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19 Николай Хижняк © ИА REGNUM

Вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19 Николай Хижняк © ИА REGNUM Вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19 Николай Хижняк © ИА REGNUM

Первичный осмотр терапевтом в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19 Николай Хижняк © ИА REGNUM

Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19 Николай Хижняк © ИА REGNUM

Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19 Николай Хижняк © ИА REGNUM

Один из таких людей — краснодарец Виктор Губачев, ему 26 лет. Про вакцинацию он узнал из городских социальных сетей и принял решение привиться. Сам Виктор ранее не заражался короновирусной инфекцией, в отличие от своих близких, которые перенесли болезнь достаточно тяжело. Поэтому Виктор не обращает внимания на разного рода разговоры о неэффективности российской вакцины. По его мнению, лучше сразу привиться, даже если вакцина окажется малоэффективной, чем ждать возможных осложнений от болезни.

Губачев Виктор, житель Краснодара, 26 лет. Один из людей, пришедших в мобильный пункт, чтобы сделать прививку от COVID-19 Николай Хижняк © ИА REGNUM

Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19 Николай Хижняк © ИА REGNUM

Первичный осмотр терапевтом в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19 Николай Хижняк © ИА REGNUM Первичный осмотр и измерение сатурации терапевтом в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19 Николай Хижняк © ИА REGNUM

Каждому жителю, прошедшему вакцинацию, выдается сертификат: по нему через 21 день пациент может получить второй компонент вакцины в том же прививочном пункте. На сегодняшний день в Краснодарский край всего поставлено более 19 тысяч доз.

Первичный осмотр терапевтом в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19 Николай Хижняк © ИА REGNUM

Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19 Николай Хижняк © ИА REGNUM