Краснодар,
21 января 2021, 18:18 — REGNUM Министерством здравоохранения региона организована работа двух мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Они представляют из себя медицинские центры на базе автомобилей «КАМаз». Пункты работают ежедневно без выходных с 9 утра и до 17 вечера по двум адресам: на центральной городской площади Краснодара и у торгового центра «Красная площадь».
Очередь к мобильному пункту для прививки от COVID-19, который развернули возле одного из торговых центров города Краснодара
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Мобильный пункт для прививки от COVID-19, который развернули возле одного из торговых центров города Краснодара
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Желающих сделать прививку достаточно много, люди готовы ждать в очереди, чтобы получить бесплатную вакцину «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Для прививки необходимо иметь паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.
Вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Первичный осмотр терапевтом в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Один из таких людей — краснодарец Виктор Губачев, ему 26 лет. Про вакцинацию он узнал из городских социальных сетей и принял решение привиться. Сам Виктор ранее не заражался короновирусной инфекцией, в отличие от своих близких, которые перенесли болезнь достаточно тяжело. Поэтому Виктор не обращает внимания на разного рода разговоры о неэффективности российской вакцины. По его мнению, лучше сразу привиться, даже если вакцина окажется малоэффективной, чем ждать возможных осложнений от болезни.
Губачев Виктор, житель Краснодара, 26 лет. Один из людей, пришедших в мобильный пункт, чтобы сделать прививку от COVID-19
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Первичный осмотр терапевтом в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Первичный осмотр и измерение сатурации терапевтом в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Каждому жителю, прошедшему вакцинацию, выдается сертификат: по нему через 21 день пациент может получить второй компонент вакцины в том же прививочном пункте. На сегодняшний день в Краснодарский край всего поставлено более 19 тысяч доз.
Первичный осмотр терапевтом в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19
Николай Хижняк © ИА REGNUM
Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19
Николай Хижняк © ИА REGNUM