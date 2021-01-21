Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Разработчики модификаций выпустили к игре Cyberpunk 2077 дополнение, которое позволяет менять отображение цветов. Об этом 21 января сообщил портал Wccftech.

Мод предлагает геймерам изменить цветовую палитру игры, сделав её картинку похожей на картинку в таких фильмах и сериалах, как «Интерстеллар», «Чужой», «Игра престолов», «Джокер», «Книга Илая» и «Индиана Джонс».

Кроме того, установившие модификацию игроки получили возможность создавать картинку Cyberpunk 2077 в стиле вестерна, фильмов 70-х, а также превращать игру в её «зимний» вариант. Обсуждения дополнения ведутся на форуме Reshade.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава компании Valve Гейб Ньюэлл похвалил студию CD Projekt Red. Он отметил, что Cyberpunk 2077 пришлась ему по душе и сказал, что «очень симпатизирует» разработчикам. При этом Ньюэлл обратил внимание, что создатели игры провернули «колоссальный объем работы».

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