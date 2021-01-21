Вашингтон, , 17:25 — REGNUM Пандемия коронавируса стала главной заботой президента США Джо Байдена в его первый полный рабочий день в офисе Белого дома. Байден планирует подписать 10 новых законов 21 января, — пытаясь следовать своему плану по борьбе с COVID-19, который унес жизни более 400 000 американцев и заразил более 25 миллионов людей по всей стране. Об этом 21 января пишет CBS.

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Администрация Белого дома обозначила новый план, который стремится увеличить пункты тестирования, доступность вакцин от COVID-19, а также заново открыть школы за следующие 100 дней. Более того, в планы входит проведение 100-миллионой вакцинации до конца апреля.

Представители Белого дома заявили, тем не менее, что выполнение их плана будет невозможно, если Конгресс на одобрит приказ на выделение двух триллионов долларов на борьбу с пандемией.

Байден уже предпринял действия для усиления работы госаппарата по борьбе с коронавирусом — и принялся за отмену некоторых законов, принятых бывшим президентом Дональдом Трампом. 20 января, через несколько часов после принятия присяги, Байден подписал стопку бумаг, касающихся новой политики по поводу COVID-19, иммиграции, изменения климата, расового неравенства и других проблем.