Вашингтон, , 17:16 — REGNUM Amazon предлагает свою помощь и современные технологии, чтобы помочь президенту США Джо Байдену в его плане по распространению 100 миллионов вакцин COVID-19 за 100 дней. Об этом 21 января сообщает ABC.

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«Мы готовимся усилить работу наших программ, технологию информации, возможности коммуникации и экспертизы для того, чтобы помочь вашей администрации распространять вакцину, — написал главный исполнительный директор потребительского отдела Amazon Дэйв Кларк в письме к президенту Байдену. — Наш размах позволяет моментально оказать весомую помощь в борьбе против пандемии, и мы уверены в своей готовности служить вам».

Amazon объявил, что уже договорился с официальным представителем медицинских служб о том, чтобы все сотрудники были вакцинированы прямо в офисах компании.

На Amazon работают более 800 тыс. человек в Америке, сообщил Кларк, большинству из которых обязанности не позволяют остаться дома и работать удаленно. По этой причине они должны быть вакцинированы как можно скорее.

Байден пообещал выдать стране необходимое количество вакцин и помочь восстановить экономику. Президент ожидает, что Конгресс поддержит его и выделит на такие планы $1,9 триллионов. От множества штатов поступают жалобы по поводу нехватки вакцин. Согласно данным университета Джона Хопкинса, средний показатель ежедневных смертей в США вырос за последние две недели с 2.677.3 (6 января) до 3.054.1 (20 января). Более 400 000 человек в США умерли от COVID-19.