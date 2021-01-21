Тюмень, , 16:24 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 159 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 161 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 21 января коронавирусом заразились 26 717 человек. Выздоровели 25 104 человека, скончались 233 пациента с COVID-19.