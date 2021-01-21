Курск, , 16:23 — REGNUM Объединение партии «Справедливая Россия» с «Патриотами России» и партией Захара Прилепина «За Правду» поможет основным игрокам занять место в Госдуме, но повестка, в которую придётся включиться некогда оппозиционным «эсерам», не позволит новой политической силе по масштабу сравниться с КПРФ и стать второй по величине фракцией. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор политических наук Владимир Слатинов.

«Эсеры» по рейтингу колеблются на прохождении. С моей точки зрения, они действительно имели бы возможность перешагнуть пятипроцентный барьер при усилении критической риторики в отношении власти — прежде всего, по социальным и экономическим вопросам. Возможно, Кремль этого не очень хочет, поэтому была избрана другая стратегия. Кремль хочет показать, что партийное поле обновляется. Социальная тематика и социальная проблематика, критика власти с этой стороны — это очень выгодная сейчас позиция. Понятно, что этим будут заниматься коммунисты, но и «эсерам» бы этого хватило. Их электорат — это часть городского класса и часть бюджетной интеллигенции, которая по каким-то соображениям не хотела бы голосовать за коммунистов, но придерживается при этом левоцентристской позиции. В этом смысле ниша эсеров, безусловно, есть, и усиление критики власти по социально-экономической проблематике дало бы возможность часть этого электората привлечь. При объединении с Прилепиным и Семигиным произойдёт еще больший сдвиг «эсеров», которые войдут в эту новую политическую силу, к патриотической повестке. Не будет усиления социальной риторики и критики власти — будет усилена патриотическая риторика, на которую делали основной упор и партия «За Правду», и «Патриоты России». А их часть электората устала от этой внешнеполитической повестки, она неактуальна для граждан, которым нужна внятная социально-экономическая программа. Власть решает свои задачи, но купится ли на это избиратель, есть сомнения».

Включение в новую политическую силу других партий политолог считает возможным в теории, но слишком трудозатратным в реальности мероприятием:

Эсеры были главными бенефициарами недовольства электората, но теряли идентичность и теряли политические очки, умирали перспективные региональные отделения, партия всё хуже выступала на региональных выборах. Но если вылетит СР, усилятся КПРФ и ЛДПР, а власти выгодно сохранить раскол системной оппозиции на три части. Если говорить о призыве Миронова объединиться всем «партиям на левом фланге», напрашиваются ещё две политические силы: «Партия пенсионеров» — прямой спойлер «Справедливой России», который просто на бренде на некоторых региональных выборах прошёл барьер и выступил достаточно неплохо, — ну и, конечно, «Родина», потому что они тоже работают на социал-патриотической нише. В этом процессе приходится договариваться людям, которые, кроме Миронова, являются хоть и не игроками первого оппозиционного ряда, но амбициозными лидерами, а в таких случаях добиться компромисса бывает достаточно сложно. С одной стороны, идея создания такого левопатриотического объединения может привести к появлению политической силы, способной конкурировать с КПРФ. С другой стороны, понятно, что добиться согласия со стороны этих людей будет достаточно сложно. Кроме того, противоречия могут возникнуть и на региональном уровне. Там тоже придётся объединяться, а в регионах есть свои игроки, которые начнут борьбу за главенство в отделениях. У тех же «эсеров» это может региональные отделения ослабить», — заключил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сергей Миронов объявил об объединении трёх политических партий — «Справедливой России», «Патриотов России» и партии «За Правду», во главе которой стоит Захар Прилепин. Кроме того, он призвал к объединению всех партий «левого фланга» и заявил, что новое политическое объединение может на грядущих выборах в Госдуму стать вторым по количеству мандатов после «Единой России».

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