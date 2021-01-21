Вашингтон, , 16:13 — REGNUM Питер Мур, ранее занимавший должность исполнительного директора издательской компании Electronic Arts, вернулся в индустрию видеоигр. Об этом 21 января он сообщил на своей Twitter-странице.

Мур написал, что он присоединился к команде разработчиков «движка» Unity в качестве старшего вице-президента и генерального директора отдела по спортивным и развлекательным программам.

«Мы работаем над некоторыми действительно крутыми вещами», — написал Мур, намекнув подписчикам, что они могут ожидать, что вскоре появятся другие новости.

Напомним, первым проектом Питера Мура в индустрии видеоигр была консоль Dreamcast, в этот период карьеры он работал в отделении SEGA в США. Позже он перешёл в компанию Microsoft и работал над запуском Xbox.

В 2017 году он покинул Electronic Arts и объявил о том, что занял пост руководителя футбольного клуба «Ливерпуль». Мур также известен тем, что в 2004 году, во время презентации на выставке E3, он продемонстрировал татуировку с датой релиза игры Halo 2.

Читайте ранее в этом сюжете: Британская студия Sumo Digital будет работать над двумя играми топ-уровня