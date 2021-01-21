Москва, , 16:12 — REGNUM В ходе телефонной беседы президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудили отношения двух стран, особо уделив внимание сотрудничеству в сфере противодействия коронавирусу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обсуждались двусторонние отношения с акцентом на сотрудничество в противодействии коронавирусу», — сказал Песков.

Помимо этого, по его словам, оба президента обменялись мнениями по вопросам безопасности и стабильности на континенте «в контексте контроля над вооружениями».

Песков отметил, что Ниинистё «также затронул вопрос о находящемся в следственном изоляторе в Москве российском блогере».