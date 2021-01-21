Лондон, , 16:00 — REGNUM Британские медики сделали более 5 млн прививок против нового коронавируса. Об этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил 21 января, выступая в палате общин парламента.

Он уточнил, что процедуру вакцинации прошли 4,6 млн человек. Так как свыше 400 тыс. человек получили обе дозы вакцины, суммарное количество прививок превысило 5 млн.

Хэнкок заявил, что сделан огромный рывок, которым стоит гордиться. Программу вакцинации власти будут продолжать, это позволит быстрее защитить население.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский министр здравоохранения ушёл на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусной инфекцией.

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