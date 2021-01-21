Москва, , 15:42 — REGNUM Изменение условий доставки и хранения вакцины «Спутник V» является важным для логистики препарата. Об этом в ходе брифинга заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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«Это очень важно для логистики, потому что большие издержки, связанные с вакциной, относятся к логистике, и тот факт, что «Спутник V» и некоторые другие вакцины могут быть доставлены при температуре +2…+8 — это большой плюс», — сказал Дмитриев.

Он подчеркнул, что лишь «Спутник V» среди вакцин, которые могут быть доставлены при такой температуре, имеет эффективность более 90%.

По его словам, учёные никогда бы не сделали вакцину с условиями хранения в — 70 градусов, поскольку такая вакцина не была бы доступна большинству стран во всём мире.

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