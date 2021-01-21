Ташкент, , 15:42 — REGNUM В 2020 году суды в Узбекистане рассмотрели 30 284 уголовных дела в отношении 38 149 человек, сообщили в управлении по взаимодействию с общественностью и СМИ Верховного суда.

В уголовных судах осудили 28 тыс. человек, 781 обвиняемый — оправданы. Наказание в виде лишения свободы получили 7,1 тыс. человек, 19,8 тыс. нарушителей получили другие виды наказания. К условным срокам приговорен 1051 человек.

Среди осужденных 24,9 тыс. человек — мужчины, 3 тыс. — женщины, 499 — несовершеннолетние, 908 — старше 60 лет.

В Верховном суде отметили, что в 2020 году сократились показатели судимости за разбой, грабеж, хищение путем присвоения или растраты, должностной подлог, угон автомобилей и за другие преступления.

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