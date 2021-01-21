Волгоград, , 16:25 — REGNUM Обвиняемый в умышленном причинении вреда, повлекшем смерть жителя Волгограда в 1995 году, задержан. Мужчина четверть века находился в розыске за ножевую расправу над 25-летним приятелем, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Молодого человека со множественными ножевыми ранениями в области груди и живота обнаружили сотрудники ППС на проезжей части 3-ей Продольной магистрали в сентябре 1995 года. Он рассказал, что его ранил приятель, но не успел назвать его имя и скончался до приезда скорой помощи. Личность злоумышленника была установлена, однако задержать его сразу не смогли. Обвинение в убийстве преступнику предъявили заочно.

Спустя 25 лет следователи получили информацию о том, что обвиняемый находится в Волгоградской области, не имеет постоянного места жительства и регистрации, нигде не работает, а перебивается случайными заработками, в том числе как водитель такси на автомобиле своего приятеля. Фигурант дела был задержан на днях, по ходатайству следствия суд заключил его под стражу.

По данным следствия, причиной расправы над потерпевшим стал бытовой конфликт.