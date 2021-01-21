Москва, , 14:44 — REGNUM Власти Венгрии в ходе принятия решения о регистрации вакцины «Спутник V» отделили политическую ангажированность от здоровья и жизни собственного населения. Об этом в ходе брифинга заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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"Очень важно, что они [власти Венгрии] отделили политику от здоровья и жизни людей. Мы с первого дня боролись за то, что вакцина должна быть вне политики, что решения по вакцине должны основываться на безопасности, эффективности, логистике, условиях контракта, а не политике», — сказал Дмитриев.

Ранее Венгрия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V», став, таким образом, первым государством в ЕС, проведшим регистрацию вакцины из РФ.