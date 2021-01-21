Москва, , 14:41 — REGNUM Российская сторона уже в скором времени начнёт поставки вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи, в Венгрию. Об этом 21 января сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы начнём поставки вакцины в Венгрию уже совсем скоро», — цитирует ТАСС Дмитриева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Эта страна стала первым государством Евросоюза, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории.

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Напомним, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Она получила название «Спутник V» и стала первым подобным препаратом в мире.

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