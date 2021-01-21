Рязань, , 15:01 — REGNUM Виновным в получении взяток за совершение заведомо незаконного бездействия и в злоупотреблении должностными полномочиями признан бывший заместитель начальника одного из исправительных учреждений Рязанской области. Мужчина брал деньги с осуждённых и предупреждал их о грядущих проверках, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что сотрудник колонии с 2016 по 2018 годы получил взятки в виде денег и ценного имущества на общую сумму более чем 130 тысяч рублей. Он предупреждал осуждённых о проверках, «закрывал» глаза на использование телефонов. Весной 2017 года обвиняемый обнаружил у одного из заключённых мобильный телефон, но не оформил должным образом изъятие, а стал пользоваться им в личных целях.

Приговором суда замначальнику колонии назначено семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.