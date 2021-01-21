Душанбе, , 14:37 — REGNUM Авиакомпания «Сомон Эйр» возобновила регулярные авиарейсы по маршруту Душанбе — Ташкент, сообщили 21 января в пресс-службе таджикистанской компании.

Самолеты будут выполнять рейсы с 29 января один раз в неделю — по пятницам. Вылет из Душанбе в 10:30 (8:30 мск), из Ташкенте — в 13:00 (11:00 мск). Время в пути — один час. Стоимость перелета составляет около $130.

Ранее в авиакомпании «Узбекистанские авиалинии» сообщили, что с 27 января планируется возобновить регулярный рейс Ташкент — Душанбе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 февраля узбекистанская авиакомпания запустила авиарейс по маршруту Ташкент — Дели.

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