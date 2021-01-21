Пермь, , 14:25 — REGNUM В Перми начинают внедрять возможность оплаты проезда без участия кондуктора. На первых трёх маршрутах это произойдёт уже с 1 февраля, сообщает городской департамент транспорта.

В тестовом режиме она будет введена в автобусах номер 4 и 80 и в трамвае номер 6. Оплатить можно будет безналичным способом при помощи валидаторов, расположенных на центральной площадке и возле каждой двери на поручнях. При этом билет распечатывать не планируется. Для получения бумажного билета и для оплаты при помощи наличных денег придётся обращаться к водителю во время остановки.

Введение новой системы на этих маршрутах будет постепенным. С 8 по 14 февраля функции кондукторов сведутся к консультированию пассажиров. А уже с 15 февраля их не будет в салоне. При этом представители дептранса рекомендуют осуществлять оплату своевременно. На маршрутах, где тестируют новую систему, ожидаются ежедневные проверки контролёрами МКУ «Гортранс». Безбилетному пассажиру придётся заплатить 500 рублей штрафа, а при повторном нарушении — уже 1000 рублей.