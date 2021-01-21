Сеул, , 14:24 — REGNUM В 2020 году 11 из 1000 учащихся в столице Южной Кореи подверглись насилию в школах. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Сеульского управления по вопросам образования.

Согласно результатам опроса, проведенного с 14 сентября по 23 октября среди 472 281 учащегося начальных, средних и старших школ, насилию подвергаются 2,1% учеников начальных школ, 0,6% — учеников средних школ, 0,3% — учеников старших школ.

По сравнению с 2019 годом показатель в Южной Корее сократился на 2,5%, 0,5% и 0,1% соответственно.

Самыми распространёнными видами насилия в школах являются словесные оскорбления (32,3%), запугивания (28,5%), кибербулинг (11,7%), физическое насилие (7,6%), преследование (7,3%), вымогательство (5,2%), сексуальное насилие (3,7%), принуждение (3,7%).

Эксперты отмечают, что доля кибербулинга в средних и старших школах Сеула составляет 17,4% и 16%, что на 7% больше, чем в начальных школах.

64,3% актов насилия происходит на территории школ, 35,7% — за её пределами.

В 52,2% случаев акты насилия совершают одноклассники, 26,6% — сверстники или учащиеся других классов в пределах одной школы.