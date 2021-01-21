Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге на данный момент официально не зарегистрировано повторных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 января сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По ее словам, чтобы сделать вывод о повторном заражении, заболевании человека, переболевшего COVID-19, необходимо очень тщательно верифицировать как первый, так и второй случай постановки диагноза.

«В подтверждение этого диагноза должно быть: заключение клиницистов о клинической картине, подтвержденное лабораторными методами исследования, как ПЦР-тестами, так и исследованием титров антител, — уточнила Чхинджерия. — Точно также должен быть верифицирован подозреваемый второй случай. Должно быть заключение лечащего врача с проведенными всеми лабораторными и клиническими исследованиями».

Чтобы официально говорить о повторном заражении, помимо всего этого, необходимо также иметь заключение экспертной комиссии.

«Пока таких случаев у нас не зафиксировано», — резюмировала представитель Роспотребнадзора.

Такого же мнения придерживается и управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.

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