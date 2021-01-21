Москва, , 13:52 — REGNUM В России разовые выплаты получили более 190 тысяч медицинских работников, которые переболели новой коронавирусной инфекцией. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 января на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил глава Фонда социального страхования (ФСС) Андрей Кигим.

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Средства на эти цели направлены из ФСС. Он уточнил, что в соответствии с указом «О дополнительных страховых гарантиях отдельным категориям медработников в условиях распространения COVID-19» такие выплаты получили 191 тыс. работников медучреждений.

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Напомним, схема компенсаций на случай, если медработник заразится COVID-19, была разработана весной 2020 года. Она предусматривала единовременные компенсации в случае заражения, повлекшего за собой временную утрату трудоспособности или инвалидизацию, а также помощь семьям умерших работников.

В общей сложности за работу в пациентами, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, российским медикам было выплачено почти 188 млрд рублей.

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