Москва, , 13:49 — REGNUM В России сотрудники жилищных инспекций начали массово проверять квартиры на наличие незаконных перепланировок, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что перед посещением квартиры инспекторы направляют хозяевам уведомление по почте, где указывается конкретное время проверки. В случае если хозяин квартиры отказывается, то жилинспекция обращается в суд.

Инспекторы проверяют квартиры не только на предмет снесённых стен, но и на дополнительно протянутые коммуникации, а также снятую кухонную дверь.

Как передает телеканал, если обнаруженные изменения не нарушают техтребований, то их просто регистрируют. Однако опасные перепланировки квартир владелец обязан устранить за свой счет. В случае отказа он может лишиться квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в России вступил в силу закон о штрафах за самовольное переустройство и порчу помещений не только для граждан, но и юрлиц. Так, юрлицо могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей, физлицо — до 2,5 тыс. рублей.

Одновременно были введены штрафы за порчу жилых помещений или порчу их оборудования либо использование жилых помещений не по назначению. Максимальное наказание составляет до 30 тыс. рублей, штрафы для граждан — до 1,5 тыс. рублей.

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