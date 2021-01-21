Нижний Новгород, , 13:16 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 21 января выявили 2867 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне был выявлен 2868 новых носителей коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 435 140 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 493 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Пермском крае — 297, в Самарской области — 287, в Саратовской области — 253, в Ульяновской области — 241, в Пензенской области — 236, в Кировской области — 214, в Удмуртии — 190, в Оренбургской области — 174, в Башкирии — 167, в Чувашии — 105, в Татарии — 85 в Мордовии — 80, в Марий Эл — 45.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 79 670 случаев, в Ульяновской области — 41 574, в Саратовской области — 40 702, в Самарской области — 37 444, в Пермском крае — 36 887, в Оренбургской области — 32 386, в Пензенской области — 30 461, в Кировской области — 30 444, в Удмуртии — 23 838, в Башкирии — 22 570, в Чувашии — 18 504, в Мордовии — 15 253, в Татарии — 15 189, в Марий Эл — 10 218.

Полностью выздоровели 374 159 жителей округа, за последние сутки выписаны 2855 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 8069 человек, за минувшие сутки скончались 90 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 82 летальных случаях в округе.

Значительное расхождение — больше чем на 110 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 21 января, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 321 человек, в течение минувших суток и накануне летальных случаев не регистрировалось. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 457 жителей Удмуртии умерли с начала пандемии, восемь человек — в течение двух последних дней.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 января в России подтверждено 3 655 839 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 21 887 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 054 218 жителей России, за сутки выписаны 26 902 человека. 67 832 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 612 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борется с инфекцией 533 789 человек.