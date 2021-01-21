Сеул, , 13:15 — REGNUM На американских военных базах в Южной Корее продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Командование силами США в Южной Корее (USFK).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Согласно опубликованным данным, семь случаев заражения коронавирусом были выявлены у военнослужащих, прибывших в Южную Корею в период с 6 по 20 января, ещё три случая — у американского военнослужащего с базы в Ёнсане и члена семьи, а также американского военнослужащего с базы в Кунсане.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 646.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 401 случай заражения коронавируса. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 73 918.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 401 случай заражения коронавирусом