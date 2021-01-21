Сакраменто, США, , 12:54 — REGNUM Использование партии противокоронавирусной вакцины Moderna возобновили в американском штате Калифорния несмотря на аллергическую реакцию у некоторых пациентов. Об этом сообщает 21 января телекомпания CNN.

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Накануне эпидемиолог Калифорнии Эрика Пан сообщила о приостановке распространения вакцины Moderna из партии 41L20A. Такую рекомендацию поставщикам дали вечером 17 января. Через два дня состоялось совещание экспертов, куда вошли в том числе аллергологи и иммунологи.

Специалисты не обнаружили научного обоснования для продления запрета на препарат из указанной партии, заявила она. После этого в управлении здравоохранения штата разрешили снова применять вакцину.

Об аллергических реакциях, которые проявились в течение суток после получения вакцины Moderna, сообщили около десяти человек. В штате 287 снабжающих организаций получили более 330 тыс. доз вакцины из партии 41L20A.

Вакцину Moderna одобрили к применению в США 18 декабря 2020 года.