Сан-Матео, США, , 12:41 — REGNUM Компания Sony выпускает для своих сотрудников эксклюзивные бело-золотые контроллеры DualSense для консоли PlayStation 5. Об этом 21 января сообщает портал Shazoo.

Первой фотографией эксклюзивного контроллера поделился менеджер по дизайну PlayStation Джо Рэббитт — он создавал новое мобильное приложение PS5. Сообщается, что такие геймпады получили только те сотрудники, которые напрямую участвовали в разработке и запуске PlayStation 5.

Напомним, старт продаж консоли PlayStation 5 состоялся 12 ноября 2020 года. В России она доступна с 19 ноября 2020 года.

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