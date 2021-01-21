Москва, , 12:41 — REGNUM Те, кто переболел COVID-19, не подлежат вакцинации от коронавируса, считает главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, профессор, д. м. н Оксана Драпкина.

Масочный режим Дарья Драй © ИА REGNUM

«Переболевшие COVID-19 граждане имеют в крови наличие антител класса IgG — это устойчивый иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Поэтому им вакцинация не требуется.

Но наличии прививки не исключает ношение защитных медицинских масок. Потому что инфекция передается воздушно-капельным, воздушно-полевым и контактным путем.

Соответственно, для того, чтобы не заразиться коронавирусом, даже в период массовой вакцинации нужно соблюдать основных условия: носить е в общественных местах маски и соблюдать дистанцию между людьми.

При соблюдении этих несложных условий риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень низок», — высказала своё мнение Оксана Драпкина.

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