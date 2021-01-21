Москва, , 12:33 — REGNUM В России по состоянию на 20 января в качестве безработных зарегистрированы 2,6 миллиона человек. Такие цифры на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике привёл заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Если брать текущие данные, ретроспективные, то на 20 января было 2,6 миллиона человек. В сентябре, соответственно, 3,7 млн человек», — сказал замглавы министерства, добавив, что в ведомстве планируют снижение численности безработных граждан.

Пудов подчеркнул, что на сегодняшний день первоочередной задачей является нормализация рынка труда до докризисных показателей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, уровень безработицы в России в ноябре 2020 года снизился до 6,1% от экономически активного населения с 6,3% месяцем ранее. Как безработные на тот момент классифицировались 4,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше.

По данным Минтруда РФ, по состоянию на 1 декабря число зарегистрированных безработных в стране составляло 3,145 миллиона человек. С начала декабря и по середину января этот показатель снизилось более чем на 400 тысяч человек. Так, на 15 января 2021 года в органах службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 2,706 миллиона человек.

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