21 января 2021 | Время чтения 7 мин

Владимир Станулевич, , 13:50 — REGNUM Летом 2020 года в Архангельске, по мнению правоохранительных органов, был совершен поджог деревянного аварийного жилого дома в переулке Водников. В список подозреваемых попали застройщики, в том числе строительная группа «Аквилон». Более того, один из индивидуальных предпринимателей в сфере строительства, по сообщению СМИ, дал признательные показания о заказе на поджог. Он является субподрядчиком ряда фирм, а материалы по предпринимателю были изъяты в офисе «Аквилона». Возникли подозрения, что поджог сделан по его заказу.

Несмотря на расселение по госпрограмме аварийных домов в Архангельске, меньше их не становится © Г.Гудим-Левкович

Архангельские юристы считают, что программа градостроительной политики, принятая в Архангельске, и Градостроительный кодекс РФ делают поджоги муниципальных домов в интересах застройщиков невыгодными для преступников. В частности, статья 46 Градостроительного кодекса гласит: «Существенными условиями договора на развитие застроенной территории являются: 1) сведения о местоположении и площади застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции».

То есть, считают юристы, все многоквартирные дома, которые находятся на балансе муниципалитета вне зависимости от степени их износа (или повреждения в результате пожара), должны быть включены в договор, и застройщик, пришедший на этот участок, несет обязательства по их расселению.

В связи с информацией в СМИ о следственных действиях, проведенных в офисе компании, группа «Аквилон» сделала заявление: «В средствах массовой информации распространяется разнообразная, порой непроверенная информация о следственных действиях, проведенных в офисе Группы «Аквилон».

Стройка Дарья Драй © ИА REGNUM

В компании подчеркнули, что группа «Аквилон» за все время участия в городской программе развития застроенных территорий, выполняла все обязательства по расселению аварийного жилья в полном и строгом соответствии с действующим законодательством. Также все нормы действующего законодательства соблюдаются при проектировании и строительстве других объектов жилищного строительства на территории Архангельска.

Что касается конкретной ситуации по переулку Водников, то Группа «Аквилон» не осуществляет в данном районе расселения домов или какой-либо другой деятельности. Также на данных участках Группа «Аквилон» никогда не планировала и не планирует проектирование и строительство каких-либо объектов.

В настоящее время по данной территории нет действующих договоров, заключенных по городской программе развития застроенных территорий. По информации администрации города Архангельска, квартал, ограниченный ул. Выучейского — пр. Обводный канал — ул. Розы Люксембург — пр. Советских Космонавтов, зарезервирован для строительства школы на 1000 мест с отдельно стоящим спортивным залом. Какой-либо коммерческой застройки здесь не предусмотрено. Часть деревянных домов, находящихся на данном участке, включены в программу переселения граждан из аварийного жилья. Другая часть планируется к выкупу для муниципальных нужд.

Необходимо отметить, что в Архангельске земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, могут быть предоставлены под новую застройку только по итогам открытого аукциона. В случае, если расселение многоквартирных домов, расположенных на участке, осуществлено в рамках государственной программы переселения из аварийного жилфонда, то участок может быть предоставлен только для строительства социального жилья. В случае предоставления участка по итогам аукциона по городской программе развития застроенных территорий, застройщик несет обязательства по расселению расположенных на участке домов за свой счет вне зависимости от степени их износа — в том числе и полностью поврежденных и утраченных.

Ветхое жильё Марина Каширская © ИА REGNUM

В рамках городской программы развития застроенных территорий на открытых аукционах, проведенных администрацией Архангельска, Группа «Аквилон» приобрела шесть участков с обязательством расселения аварийных деревянных домов за свой счет.

По всем участкам в установленный договором с муниципалитетом срок застройщиком в соответствии с законодательством были выполнены все обязательства: полностью расселено и разобрано 16 деревянных домов, их жители за счёт застройщика получили квартиры или денежную компенсацию. На двух участках уже построены и введены в эксплуатацию жилые комплексы «Зеленый квартал — 2» (ул. Гайдара, 25 к. 1) и Green Park (ул. Выучейского — набережная Северной Двины). На других участках строятся жилые комплексы iSadovaya (ул. Садовая — пр. Обводный канал), River Park (набережная Северной Двины — ул. Урицкого), «Аквилон REKA» (ул. Валявкина). На последнем участке также были расселены четыре частных жилых дома. На территории в районе пр. Обводный канал — ул. Поморская, где расселено три дома, ведется проектирование жилого комплекса с детским садом — яслями, который будет построен за счет застройщика и передан муниципалитету».

Пожар на улице Водников в Архангельске еще раз привлек внимание к проблеме расселения аварийных домов, которых в городе меньше не становится.

В столице Поморья аварийными признаны более 900 многоквартирных домов, в которых живет более 18 тыс. человек. До 2025 года за счет участия в программах федерального Фонда развития ЖКХ планируется расселить только 342 дома площадью 155 тыс. кв. м, признанных аварийными в 2012−16 годах, где проживают 9,2 тыс. человек. Нет ясности по домам, ставшим аварийными после 2016 года. Кроме того, имеется порядка 1400 судебных решений о предоставлении жилья взамен аварийного (кстати, штрафы по их неисполнению уже превышают 200 млн рублей в год из городского бюджета.

Аварийный дом Анна Рыжкова © ИА REGNUM

При этом число домов, которые признаются аварийными, продолжает расти: в ближайшей перспективе таковыми могут стать подавляющие большинство архангельских «деревяшек». В итоге процесс роста площади аварийного жилфонда явно опережает объемы ввода в строй социального жилья для его расселения

Возможность переломить ситуацию предоставляет городская программа развития застроенных территорий, позволяющая привлечь для расселения аварийного жилья внебюджетные средства.

Архангельская программа развития застроенных территорий была принята одной из первых в России. По ней за счёт инвесторов можно расселить около 340 деревянных домов (это порядка 100 тысяч квадратных метров), в которых проживают более 10 тысяч человек. Приоритет был отдан участкам с домами, имеющими износ свыше 70 процентов, на их месте можно по генплану возводить многоэтажные здания. Кроме того, эти территории обеспеченны объектами инженерной инфраструктуры, или вблизи них уже идёт строительство с прокладкой новых сетей.

По мнению строителей, программа дает реальный мультипликативный эффект. Во-первых, за счёт внебюджетных средств расселяются ветхие и аварийные дома, включая муниципальные квартиры. Во-вторых, городской бюджет получает «живые деньги» от продажи земельных участков с аукциона. Затем — налог на землю, который сначала платит застройщик, а потом собственники новостройки, также идёт в городской бюджет, а налог на имущество — в региональный. В-третьих, за счёт застройщика, по техническим условиям ресурсоснабжающих организаций, модернизируются существующие и прокладываются новые инженерные сети. И наконец, также за счёт застройщика выполняется благоустройство дворовых территорий: появляются разновозрастные детские игровые и многофункциональные спортивные площадки, универсальные хоккейные/футбольные корты, уличные тренажеры, обустраиваются проезды, тротуары, уличное освещение и гостевые парковки, выполняется озеленение.

Детская площадка во дворе Tsitsurskaya

По мере заключения новых договоров на развитие застроенных территорий число домов, расселяемых за счёт застройщиков, будет увеличиваться, что позволит последовательно сокращать количество ветхого жилфонда, подлежащего расселению за счёт бюджетных средств, используя последние для строительства социального жилья и объектов инфраструктуры. Если считать по нормативу стоимости квадратного метра социального жилья, установленному для Архангельской области, то экономический эффект реализации программы только в части расселения ветхого фонда составит около пяти миллиардов рублей — это половина годового бюджета Архангельска.

Немаловажным обстоятельством является то, что программа предусматривает не просто расселение аварийного и ветхого жилфонда, а строительство на его месте около 500 тысяч квадратных метров нового жилья. Таким образом, у застройщиков есть стимул к активной деятельности по увеличению объёмов строительства, что должно стабилизировать стоимость нового жилья на первичном рынке.

Что касается поджога деревянного дома в Архангельске, то только тщательное и объективное следствие может развеять подозрения в адрес той или другой строительной фирмы.