Москва, , 12:17 — REGNUM В Минпросвещения РФ разработали проект постановления правительства, согласно которому в 2021 году предлагается провести вступительные испытания в вузы в форме ЕГЭ. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Проектом постановления устанавливается, что единый государственный экзамен в 2021 году проводится как вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета», — говорится в сообщении.

При этом одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в вузы, планируется разрешить не сдавать ЕГЭ: вместо этого они будут обязаны сдать государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике.

Выпускникам, которые в 2021 году будут поступать в вузы, для получения аттестата придётся сдать ЕГЭ по русскому языку.