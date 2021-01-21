Ростов-на-Дону, , 12:08 — REGNUM В Ростовской области снизилась нагрузка на моногоспитали, развёрнутые для лечение больных COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 января.

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В настоящее лечение в стационарах получают 2 тыс. 896 пациентов. Состояние 214 человек оценивается как тяжёлое, им оказывается помощь с помощью аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, что несколькими днями ранее в Ростовской области в донских моногоспиталях находились более 3 тыс. ковид-пациентов, из них в тяжёлом состоянии были около 300 человек.

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