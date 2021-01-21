Москва, , 12:09 — REGNUM Вакцина от коронавируса значима не только с позиции влияния на заболеваемость COVID-19 и смертность, непосредственно связанную с этой инфекцией, но и с сердечно-сосудистой смертностью, а также со смертностью от других хронических заболеваний, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

«Это очень важно, поскольку уже доказаны факты, что коронавирусная инфекция в первую очередь является тяжелым, летальным фактором риска для лиц не только очень пожилых, но и для людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, особенно клинически выраженные.

Поэтому чем быстрее будет массово применяться эта вакцина, тем лучше. При этом очень важно, чтобы вакцинация населения от коронавируса проходила параллельно с вакцинацией против гриппа.

При этом нужно отметить, что вакцина от гриппа и вакцина от коронавируса — это две разные вакцины.

Прививки и от гриппа, и от коронавируса нужно обязательно делать — это две разные болезни, два самостоятельных фактора, сильно влияющих на заболевание и смертность», — высказал свое мнение Сергей Бойцов.

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