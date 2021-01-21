Уфа, , 12:06 — REGNUM 167 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 21 января сообщает пресс-служба главы республики.

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Сообщается, что в регионе всего выявили 22 570 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с вирусом 17 189 человек, в том числе 282 выздоровели за минувшие 24 часа. В больницах продолжают лечение 802 пациента, а 4410 человек лечатся на дому.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в регионе была констатирована смерть двух пациентов с COVID-19. Всего в республике скончались 169 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 20 января в республике было выявлено 168 случаев заражения коронавирусом. 52 пациента с COVID-19 находились в тяжелом состоянии, а 15 таких пациентов были подключены к аппаратам ИВЛ.

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