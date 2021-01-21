Рязань, , 12:07 — REGNUM В Рязанской области 20 января подтверждено 115 случаев заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрирован один летальный исход.

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Показатель заболеваемости составляет 1862,02 на 100 тыс. населения (по РФ — 2489,84 на 100 тыс. населения). Всего в Рязанской области выявлено 20 тыс. 814 носителей инфекции, завершили лечение выздоровлением 18 тыс. 943 человека, в том числе 108 выписаны за последние сутки. В лечебных учреждениях находятся 486 пациентов, из них 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, скончался ещё один пациент с коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 216 летальных исходов.