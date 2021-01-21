Ташкент, , 11:29 — REGNUM Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» запустила авиарейсы в Индию по маршруту Ташкент — Дели, сообщили 21 января в пресс-службе компании.

Авиарейсы будут выполняться с 7 февраля по воскресеньям. Стоимость билета на самолет из Ташкента составит 4,1 млн сумов ($391), из Дели — 3,8 млн сумов ($363).

Самолет вылетает из Ташкента в 16:00 (14:00 мск), приземляется в Дели — в 19:30 (17:00 мск). Авиарейс отправляется обратно в 21:00 (18:30 мск), прибывает в Ташкент — в 23:30 (21:30 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января директор агентства гражданской авиации при правительства Таджикистана Икром Субхонзоду сказал, что республика возобновляет авиасообщение с Узбекистаном.

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