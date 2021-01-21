Чебоксары, , 11:26 — REGNUM В Чувашии суточное число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией почти сравнялось с количеством выздоровевших, составив соответственно 105 и 101. В то же время зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 21 января, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 18 504 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 105.

Выздоровели 16 602 пациента, что составляет 89,72% от общего числа лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки победил болезнь 101 человек.

Кроме того, в Чувашии от COVID-19 умерли ещё 13 человек — таким образом, с начала пандемии скончались 760 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии ожидаются две крупные поставки доз вакцины от COVID-19 — всего более 42 тыс. доз, в том числе в ближайшее время — 17,5 тыс. доз, в феврале — более 25 тыс. доз.

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