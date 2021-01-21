Пермь, , 11:25 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 297 случаев заражения коронавирусом. Ежесуточный прирост продолжает оставаться на одном уровне (0,8%) уже длительное время, сообщает 21 января оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта в регионе зарегистрировано 36 887 носителей коронавируса. Излечились от коронавирусной инфекции 30 310 человек, в том числе 293 — за последние сутки. Жертвой заболевания стали 1344 человека, в том числе десять смертей подтвердили за минувшие сутки.