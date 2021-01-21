Биробиджан, , 11:25 — REGNUM В Еврейской автономной области за прошедшие два дня от COVID-19 скончались ещё два человека. Общее число жертв коронавируса достигло 97, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в области выявили уже 4029 случаев заражения коронавирусом. С 19 января инфицирование лабораторно подтвердилось ещё у 15 жителей. За всё время в ЕАО справились с болезнью 3559 человек.

В ковидных стационарах проходят лечение 40 пациентов. Коечный фонд в стационарах заполнен на 16,3%. Ещё 333 носителя коронавируса лечатся на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские учёные выяснили, что вирус SARS-СоV-2 проникает в клетки лёгких и бронхов не только при взаимодействии с белком ACE2, но и при участии фермента AXL. Статья об этом опубликована в Cell Research.