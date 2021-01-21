Петрозаводск, , 11:25 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки выявили 285 новых инфицированных коронавирусом, что на шесть человек больше, чем сутками ранее. Также зарегистрировано еще три летальных исхода. Об этом 21 января сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа новых носителей заболевших — 272 человека, 47 из них имеют симптомы средней тяжести, 11 находятся в тяжелом и двое — в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 33 687 инфицированных, из них на данный момент 28 013 человек выздоровели, в том числе 312 — за последние сутки. Умерли 207 человек, в том числе трое — за последние сутки.

В Республиканской инфекционной больнице скончались женщина 1929 года рождения и мужчина 1930 года рождения, в ковидном стационаре роддома им. Гуткина скончалась женщина 1948 года рождения.

«Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 16 человек за прошедшие сутки были госпитализированы в республике с внебольничной пневмонией без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4280 пациентов, 109 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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