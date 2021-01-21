Чита, , 11:27 — REGNUM Защитники солдата-срочника Руслана Шамсутдинова, получившего 24,5 года колонии за расстрел сослуживцев, считают приговор слишком суровым и будут обжаловать его. Об этом адвокат Руслан Нагиев сообщил 21 января радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что несколько потерпевших совершили противоправные действия, это есть в материалах дела. Следовательно, основания для смягчения приговора Шамсутдинову есть. На возможность снисхождения к нему указывают и другие обстоятельства.

«Получается, что присяжные проявили снисхождение, а суд, на наш взгляд, вынес необоснованно суровое наказание. Да, будем обжаловать», — заявил Нагиев.

Адвокат Равиль Тугушев указал на положительный момент в решении суда. Его подзащитный не получил пожизненного срока. У Шамсутдинова есть право на условно-досрочное освобождение и смягчение наказания при положительном поведении, рассказал он телеканалу «360».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Второй Восточный окружной военный суд приговорил Руслана Шамсутдинова к 24 годам и шести месяцам лишения свободы за расстрел сослуживцев. От рук срочника погибли восемь военнослужащих, включая двух офицеров. Ещё два человека пострадали. Срочник рассказал, что в части над ним издевались.

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