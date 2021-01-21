Москва, , 10:59 — REGNUM В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 612 человек. Об этом 21 января сообщил ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это на 26 смертей больше, чем накануне, когда скончались 586 человек. Всего в России за время пандемии умерли 67 832 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 21 887 носителей коронавируса. Лидирующие позиции среди регионов вернула Москва.