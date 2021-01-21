Москва, , 10:54 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 21 887 носителей коронавируса. Об этом 21 января сообщил ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его информации, за сутки скончались 612 человек, выздоровели 26 902 человека. Среди регионов вновь лидерство перешло к Москве (3458 новых случаев). Далее следуют Санкт-Петербург (3112) и Подмосковье (1092).

Всего в России за время пандемии выявили 3 655 839 случаев заражения коронавирусом.