Уфа, , 10:46 — REGNUM 22 жителя Башкирии выиграли по одному миллиону рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото». Об этом 21 января сообщает пресс-служба «Столото».

Отмечается, что десять победителей уже обратились за выигрышем. Кроме этого, 21 житель Башкирии выиграл по 706 577 рублей.

По словам операционного директора по маркетингу данной компании Варвары Басанович, участникам новогоднего розыгрыша «Русского лото» рекомендуется не затягивать с проверкой своих билетов и обращаться за выигрышем.

Она пояснила, что некоторые участники лотереи обращаются за деньгами через месяц или позже, и это является нормальной ситуацией.

«Особенно в январе, когда многие уезжают отдыхать на праздники за город, а по приезде забывают проверить билеты. У текущих победителей есть достаточно времени: за выигрышем можно обратиться в течение полугода, а по уважительной причине — еще в течение трех лет», — пояснила она.

Сообщается, что после окончания вышеуказанного периода все невостребованные выигрыши перечисляют в бюджет России.

Читайте ранее в этом сюжете: Новогодняя лотерея «Русского лото» установила рекорд по числу миллионеров