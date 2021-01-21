Москва, , 10:23 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил дорожную карту по изменению делового климата в сфере градостроительства, сообщает 21 января сайт правительства России.

«В России появятся современные нормы, регулирующие планирование и застройку городов», — говорится в сообщении.

В дорожной карте объединены 30 мероприятий по совершенствованию нормативной базы в данной сфере. Изменения затронут подготовку документации, проектирование, проведение экспертиз, а также подключение к сетям, госзакупки и жилищное строительство.

В частности, планируется уменьшить число объектов, вокруг которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, упростить подключение домов к коммунальной инфраструктуре, введении «цифровых паспортов» объектов, капитального строительстве. Кроме того, дорожная карта предполагает урегулирование вопроса по правовому статусу апартаментов.