Бордо, Франция, , 10:09 — REGNUM Ролевой экшен Dead Cells станет временно бесплатным для подписчиков сервиса Nintendo Switch Online. Об этом 20 января сообщило издание GameInformer.

Опробовать игру можно будет с 26 января по 1 февраля 2021 года. В рамках проведения акции на Dead Cells также будет действовать скидка в 50%.

Напомним, Dead Cells — это экшен-игра с элементами платформера от французской студии Motion Twin. Её релиз состоялся в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели игры The Waylanders показали геймерам новую локацию