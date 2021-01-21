Мадрид, , 10:04 — REGNUM Разработчики из Gato Studio выпустили новый тизер-трейлер своей ролевой игры The Waylanders. Он был опубликован 20 января на YouTube-канале студии.

В новом ролике разработчики показали средневековый город под названием Компостелла — именно в нём будут разворачиваться события второго акта игры. По словам авторов The Waylanders, видео не только знакомит геймеров с новой локацией, но и намекает на нового антагониста.

Напомним, The Waylanders — это ролевая игра, вдохновлённая такими проектами как Dragon Age: Origins и Baldur's Gate. Сейчас она находится в раннем доступе Steam с доступным первым актом.

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