Иерусалим, , 10:02 — REGNUM За 20 января в Израиле выявили 8174 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 21 января передает Jerusalem Post со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

По последним данным, 20 января в стране было проведено 93 283 теста. Из них около 9% оказались положительными. В настоящее время 1132 пациента находятся в тяжелом состоянии, 317 из них интубированы. Число погибших за все время пандемии — 4179.

За 19 января в Израиле было зафиксировано 8511 случаев, еще сутками ранее — 10 021.