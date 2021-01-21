Токио, , 09:56 — REGNUM Японская компания Casio выпустит новую серию часов Baby-G с изображением популярного покемона Пикачу. Об этом 20 января сообщило издание Kotaku.

Представители компании рассказали, что стрелки новых часов будут выполнены в виде ушей Пикачу, а коробка стилизована под покебол. Когда именно необычные Baby-G поступят в продажу, пока не сообщается.

Напомним, Пикачу — это символ популярной медиафраншизы Pokemon и один из её главных героев. Его первое появление состоялось в игре Pokemon Red and Blue в 1996 году.

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