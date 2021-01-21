Усть-Сибирский, , 08:54 — REGNUM Мэр Усолья-Сибирского (Иркутская область) Максим Торопкин поставил прививку от COVID-19. Как сообщают местные СМИ, на этот шаг он решился, чтобы быть примером для своей семьи, коллег.

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«Также для меня важно не стать источником заражения, прежде всего, для своих близких. Надоело, если честно, бояться, со своим активным образом жизни, привезти с собой инфекцию, бояться за себя, за родителей, за друзей» — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной: на 21 января общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 46 308 человек (+265 за последние сутки).

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