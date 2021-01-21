Грозный, , 08:53 — REGNUM На Северном Кавказе в течение прошедшего года были уничтожены 16 членов банды Аслана Бютукаева. Они скрывались на территории Чечни и Ингушетии. После ликвидации его самого и пяти боевиков, о чем сообщил накануне, 20 января, глава Чечни Рамзан Кадыров, розыск остальных скрывающихся бандитов продолжится. Об этом сообщили 21 января в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

«После нейтрализации Бютукаева и остатков его банды розыск находящихся на нелегальном положении бандитов будет продолжен вплоть до полного устранения террористической угрозы на Северном Кавказе», — говорится в сообщении НАК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне прошла успешная спецоперация по ликвидации банды Аслана Бютукаева. Были ликвидированы шестеро боевиков во главе с их лидером, известным как амир Хамзат. Все они находились в федеральном розыске за преступления террористической направленности и другие преступления.

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